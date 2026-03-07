Pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, sadece kariyer başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra nafaka konusundaki açıklamalarıyla tartışma yaratan Ortaç’a yanıt gecikmedi. Loughnan, hakkında yapılan yorumların ardından sessizliğini bozdu.

Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında dünya evine girmişti. Çift, evliliklerinden çok aralarındaki yaş farkıyla magazin basınının ilgi odağı olmuştu.

Evlilikleri beş yıl süren çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Loughnan, boşanma gerekçesi olarak Ortaç’ın kumar alışkanlığını göstermişti. Boşanmanın ardından ise ikili, nafaka tartışmalarıyla sıkça gündeme gelmişti.

'HER KURUŞ ESKİ HANIMA GİDİYOR'

Serdar Ortaç, ödediği nafakalar nedeniyle sık sık tepkisini dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

CHLOR LOUGHEN'DEN YANIT

Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Chloe Loughnan, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Loughnan, Ortaç’ın sözleri üzerine şunları söyledi: "Bütün saygım gitti anladın mı? Evli olduğumuz zaman röportajlarda 'Canım her şeyim, aşkım, prensesim... Boşandık, yine iyi konuştu. Sonra bir anda 'şeytan görsün yüzünü' falan diyor. Bu ne yani?"