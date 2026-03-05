Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, uzun süredir pençesinde olduğu MS (Multiple Skleroz) hastalığının pençesinde zor günler geçirmeye devam ediyor. Bursa’da bir açılışa katılan ünlü sanatçının ayakta durmakta güçlük çektiği ve çevredekilerin desteğiyle yürüyebildiği anlar, sevenlerini derin bir endişeye sevk etti.

Sahne Işıklarından Destekli Adımlara: Bursa’da Duygusal Dakikalar

Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığına karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Bursa’da bir mekan açılışında objektiflere yansıdı. Sanatçının etkinlik boyunca sergilediği bitkin hali ve hareketlerindeki kısıtlılık, hayranlarını hüzne boğdu.

Açılış sırasında kaydedilen görüntülerde; Ortaç’ın tek başına adım atmakta zorlandığı, sürekli birilerinden destek alarak ayakta kalabildiği ve konuşurken zaman zaman güçlük çektiği net bir şekilde görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

"Allah Seni Sınıyor Oğlum": Bir Hayat Muhasebesi

Serdar Ortaç, hastalığının ilerlemesiyle birlikte yaşadığı ruhsal dönüşümü daha önce konuk olduğu bir programda samimiyetle dile getirmişti. Hastalığı bir "imtihan" olarak nitelendiren ünlü sanatçı, geçmişteki hatalarıyla yüzleştiği şu cümleleri kurmuştu:

"Eskiden çok küstahtım, gençlik egolarım vardı. Ayağım bu hale gelince annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Eğer bu bir imtihansa, bir şeyleri düzeltmem gerektiğini anladım. Önce ukalalığı bıraktım, sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Hastalık gelince hayatın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim."

"Huzurla Öleyim, Yeter ki Ayağımı Geri Versinler"

Sağlığın her şeyden üstün olduğunu vurgulayan Ortaç, yaşadığı fiziksel kaybın büyüklüğünü şu çarpıcı sözlerle ifade etmişti: "Bugün bana okyanuslar kadar servet verseler, dünyalar güzeliyle evlendirseler; hepsini reddederim. Yeter ki ayağımı geri versinler ve huzurla öleyim."