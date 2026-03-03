İlknur Soydaş, Karabiberim klibindeki 'göbekten zeytin yeme' sahnesiyle hafızalar akazınmıştı. Yıllar sonra bir YouTube programında buluşan ikilinin son halleri adeta nostalji rüzgarları estirdi.



''AŞK İTİRAFI''

Serdar Ortaç, klip döneminde Soydaş'a aşık olduğunu ''Ben önceden aşık oldum ama klip falan ortada yoktu. Nasıl kur yapacağımı düşünüyordum ama beğenmedi beni.'' cümleleriyle belirtti. İlknur Soydaş ise ''Öyle sevgili olmak yerine hep dost kalmayı tercih ettim.'' diyerek karşılık verdi.



İkiliyi yeniden gören izleyiciler nostaljik buluşmayı yere göğe sığdıramadı. Ortaç'ın itirafına ise birçok kişi şaşırdı.