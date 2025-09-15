Uzun yılllar Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçen haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.

Sosyal medyada Ortaç'ın iyileşmesinin nedeni Prof. Dr. Canan Karatay olduğu iddia edildi.

"KREMLE İŞİM OLMADI"

Instagram hesabından açıklama yapan Ortaç ise iddiaları yalanladı:



"İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı."

MİRASINI KİME BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Serdar Ortaç geçen günlerde mirasıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."