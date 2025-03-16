Ünlü sanatçı ve hayvansever Seren Serengil sosyal medya hesabından sokak hayvanlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Serengil ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceği ismi de açıkladı.

Serengil açıklamasında şunları kaydetti:

“21 marta kadar lütfen yasam alanlarınızdaki kapının önünde baktığınız köpeklerinize çip taktırın, bu işi tarım ormandan alıyorlar sahiplendirme işini barınaklara verecekler oradan da bir köpek sahiplenebileceksiniz elinizdekilere de el koyup vermemeye veya size sadece birini vermeye kadar gidebilirler aldığım duyum bu.

"BİZ BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Tabii ki bu hukuk dışıdır ve artık Amerika Belçika Hollanda olmak üzere yardım istemeye bu ülkelerle bizzat temasa girip yardım istemeye başlayacağım biz bu savası kazanacağız hiç merak etmeyin ama bu süreçte kendi kopeklerinizi çipletin barınağa alınan kopeklerinizi gidip sahiplenin alin iran sistemine dogru gidiyoruz İranlı gazeteci arkadaşım @lilynikfar anlattı ilk önce sokaktakileri topladılar sonra köpek sahiplerine yasaklar getirdiler parklarda dolaştırma yasaklandı havaalanlarına sokmadılar siz git gide bize benziyorsunuz önleminizi alin dedi pazartesi itibarıyla herkese hepimize zorluklar yasatmaya başlayacaklar derneklere yasam alanı olanlarla uğraşacaklar sabırlı ve kuvvetli kalın bu zulüm elbet bitecek Allah daha fazlasına izin vermeyecek çipletmeleri bu hafta içinde bitirin lütfen beni dinleyin” dedi.

"HAYVANSEVERLER OLARAK CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Ekrem İmamoğlu beyefendi artık resmen "cumhurbaşkanı adayı" kendisine başarılar kolaylıklar ve engellerle donatılmış bu mücadele yolculuğunda sabır ve kuvvet dilerim. "Birgün iktidara gelirsem sokak hayvanlarımız kısırlaştırıldıktan sonra mahallelerine geri dönecekler" demişti.. Ben kendisine güveniyor ve inanıyorum..hayvansever cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu 'nun Yolu açık olsun.. Benim oyum, atan tüm kalplere tüm canlılara eşit merhamet gösterene gelecek...” ifadelerini kullandı.