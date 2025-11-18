Sosyal medya üzerincen açıklama yapan Seren Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Serengil, ardından bir paylaşım daha yaptı ve Sağlık Bakanı'na seslendi:

"Sayın Sağlık Bakanım annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı."

"Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz, ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin."