Serenay Sarıkaya podyumlardan setlere geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandı...

Hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız projede yer aldı. Bu şöhret ona reklam dünyasının da kapısını araladı. Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza attı.

Ünlü oyuncu yine aldığı ücretle dudak uçuklattı. Serenay Sarıkaya yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için yine anlaştı ve geçen gün de tanıtım çekimi için kamera karşısına geçti.

2024 yılında 25 milyon TL alan Sarıkaya'nın bu kez ise 32 milyon TL'yi cebine attığı iddia edildi.

EKONOMİSTLERLE HAREKET EDİYOR

Bu arada Serenay, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu belirtiliyor.

Parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.

Sarıkaya, Türkiye'nin iyi kazanan oyuncuları arasında başı çekiyor.

Oyuncunun geçen aylarda İstanbul'da yaşadığı evi manşet olmuştu. 400 bin TL'lik tasarım yatağı, 600 bin TL'lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL'lik pufu, şef arkadaşlarını misafir ettiği 2 milyon TL'lik sanayi mutfağı ile günlerce konuşulmuştu.