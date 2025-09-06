Oyunculuk sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen, ancak yıllar sonra yeniden başlatılan Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'hükümeti devirmeye teşebbüs'le suçlamasıyla tutuklanmıştı.

7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkan Barım, savunmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamamış ve şunları söylemişti:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum."

Verilen ara kararda Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, bir sonraki duruşmanın da Ekim'de görüleceği açıklanmıştı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci karar sonrası müvekkiliyle ilgili "Ayşe'nin içeride kalması, hayati anlamda ciddi risk taşıyor. Kalp pili takılması gerekiyor. Doktorlar, durumun kalp nakline kadar gidebileceğini söylüyor" açıklamasını yapmıştı.

Barım da geçen hafta sağlık durumuyla ilgili bir mektupla kaleme aldı ve "Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum" demişti.

"AYŞE BARIM ÖLMESİN!"

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı oyunculardan Serenay Sarıkaya da bugün sosyal medya hesabından Barım için bir paylaşım yaptı.

Sarıkaya, "Tek başına bir kadın 56 yaşında, hayatı boyunca çalışmış, politikayla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmamış ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine olan inancımız tam. Bu kadın sessizlik içerisinde bu kadar aydır ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ÖLMESİN!" ifadelerini kullandı.