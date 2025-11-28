Serenay Sarıkaya podyumlardan setlere geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandı...

Hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız projede yer aldı. Bu şöhret ona reklam dünyasının da kapısını araladı. Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza attı.

Geçen ay da yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağladı ve 32 milyon TL kazandı.

Serenay Sarıkaya şimdi de dünyaca ünlü kozmetik markasının 2026 yılı itibarıyla yeni yüzü oluyor.

Yakında imzaların atılacağı anlaşma kapsamında Sarıkaya bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri yapacak.

EKONOMİSTLERLE HAREKET EDİYOR

Bu arada Serenay, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu belirtiliyor.

Parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.

Sarıkaya, Türkiye'nin iyi kazanan oyuncuları arasında başı çekiyor.