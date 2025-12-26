Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir devam eden aşkını konuşmaya devam ediyor.

Ünlü çift haklarında sürekli konuşulan reklam aşkı dedikodularına inat paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’in doğum günü için paylaştığı siyah-beyaz kareyle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarıkaya'nın Instagram'ın hikâye bölümünde yer verdiği fotoğrafa "İyi ki doğdun kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım…" notunu düştü.

"HER SABAH KAHVE VE ÇİÇEK ALIRIM"

Mert Demir geçenlerde katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jestini paylaşmıştı: "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım."