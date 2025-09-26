Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek ölen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

Acı haber sonrası İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Hadise, Neslihan Atagül ve Demet Akalın'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim, Güllü için duygusal paylaşımlarda bulundu.

SERENAY SARIKAYA'YI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Güllü verdiği son röportajında "Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka" demişti.

Şarkıcının bu sözleri vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi.

Ünlü oyuncudan da bir paylaşım geldi. Sarıkaya, Güllü'nün şarkılarının bulunduğu bir listeyi Instagram'da paylaşarak şarkıcıya veda etti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bu arad Güllü'nün otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" denildi.