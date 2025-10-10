Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor.

"ÜLKEMİN CESUR RUHUNU TEMSİL EDİYORUM"

Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Serenay Sarıkaya "Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum" dedi.

"YAKINLARIM 'SEROŞ' DER"

Favori şarkısının 'Ahlelera Ahleras' olduğunu söyleyen Sarıkaya, annesi ve yakın arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıkladı: "Annem ve yakın arkadaşlarım bana 'Seroş' diyor."

Derginin yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu İngilizce aksanıyla beğeni topladı.