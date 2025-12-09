Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişkiyi konuşmaya devam ediyor.

İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddia edilmiş, Mert Demir ise "Reklam değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" demişti.

"HER SABAH KAHVE VE ÇİÇEK ALIRIM"

Aşkını sık sık dile getiren ünlü şarkıcı son olarak katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için yaptığı romantik jestini paylaşmıştı: "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım."

Serenay Sarıkaya da bugün papatyalarla çevrili olduğu anı kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medyada yayınladı.

Sarıkaya daha önce yaptığı bir açıklamada en çok papatyadan etkilendiğini belirterek, "Erkek arkadaşım da bana papatya alır" demişti.