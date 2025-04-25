Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin dizi ve sinema dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Gözaltına alındığı günden bu yana tartışmaların odağında olan Barım’ın sağlık sorunları, cezaevi koşulları ve sektördeki etkisi gündemdeki yerini korurken, olaylara adı karışan oyunculardan Serenay Sarıkaya da sessizliğini bozdu.

İFADE VERDİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Barım’ın yıllardır birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş; özel hayatına ilişkin detaylar dahi sorgulanmıştı. İfadesinin ardından uzun süre sessiz kalan Sarıkaya, kamuoyundan gelen eleştirilere yanıt vermemeyi tercih etmişti.

'AYŞE SERBEST BIRAKILSIN' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış, durum sosyal medyada birçok sanatçıyı harekete geçirmişti. Sarıkaya da yaptığı paylaşımda, “Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın,” diyerek kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

AYLAR SONRA KONUŞTU

Başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon tarihini duyuran Sarıkaya, yaşanan süreçle ilgili duygularını da ilk kez paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi. Normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı,” ifadelerini kullanan oyuncu, iç dünyasını şu sözlerle anlattı:

“Kendimi herkese ve her şeye çok yabancı hissediyorum. Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim.”

Sarıkaya, yaşadığı ruh haline rağmen yeni projelerinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ve sette geçirdiği zamanın kendisi için iyileştirici bir deneyim olduğunu belirterek, ekibine de teşekkür etti.