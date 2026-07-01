Yoğun sezonun ardından tatil molası veren Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Annesi Ümran Seyhan ile birlikte tatile çıkan ünlü oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi.
Serenay Sarıkaya, sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı tatilden yeni fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, güneş ve deniz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Doğayla iç içe bir ortamda objektif karşısına geçen Sarıkaya, zebra desenli bikinisiyle verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun bir başka paylaşımında ise yeşil bikini tercih ettiği görüldü.
Fit görünümüyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, tatil karelerine merhum sanatçı Kayahan'ın "Atın Beni Denizlere" şarkısından "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" sözlerini ekledi.
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Sarıkaya'nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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