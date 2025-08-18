Menajer Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. Sonrasında da Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade veren Sarıkaya "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" derken Demir de "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diye konuşmuştu.

Ve daha birçok oyuncunun verdiği ifadelerin ardından Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Menajerinin tutuklanmasıyla şoka giren ve gelen projeleri geri çeviren Serenay Sarıkaya geçen günlerde 33 yaşına basmış sevgilisi Mert Demir de duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Demir, "İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz" demişti.

Çift, önceki akşam aşka geldi. KüçükÇiftlik Park'ta sahne alan Mert Demir'i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

Konser sonrasında kuliste bir after party düzenleyen şarkıcı, yakın arkadaşlarını ağırladı, renkli anlar yaşandı. Serenay Sarıkaya, sevgilisini öpücüklere boğdu.