Menajer Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. Sonrasında da Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade veren Sarıkaya "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" derken Demir de "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diye konuşmuştu.

Ve daha birçok oyuncunun verdiği ifadelerin ardından Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"YERLER VE ANILAR"

Menajerinin tutuklanmasıyla şoka giren, gelen projeleri geri çeviren ve sosyal medyadan da bir süre uzak kalmayı tercih eden Sereenay Sarıkaya'dan 2025 yazına veda postu geldi.

Sarıkaya,gezdiği yerler ile biriktirdiği anılardan oluşan fotoğrafları "Yerler ve anılar" notuyla paylaştı.