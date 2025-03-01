Süper Lig’in 26’ncı haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın, ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Sergej Jakirovic, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş’ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Hırvat teknik adam, “Sanırım 122’nci yıllarını kutluyorlar. Onun için de tebrik ediyorum. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Çok fazla pas hatası yaptık. Top bizdeyken tercihlerde doğru değildik. Genel olarak iyi bir savunma anlayışımız vardı. İlk yarı iyi savunduk. Bir korner dönüşünde gol yedik. Golden önce Cardoso’nun çekildiğini gördüm. Burada faul olduğunu düşünüyorum. Hakem kararına saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da daha fazla baskı altına aldılar. Nazon ile bir önemli bir pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Önümüzdeki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ GEÇİŞLERDE KUVVETLİ BİR TAKIM"

Golden önce taktiksel bir hata yaptıklarını belirten Jakirovic, “Benden öncesiyle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Ama taktiksel bir hata yaptık diyebilirim. Beşiktaş geçişlerde kuvvetli bir takım. Futbol hatalar oyunu, hata yapmak insani bir şey. Oyuncularımız hata yaptı ve gol yedik. Ancak burada Mario’nun da bireysel kalitesini gösterdiği bir pozisyon oldu” ifadelerini kullandı.

Oyuncu grubunun isteklerine iyi karşılık verdiğini ve böyle devam etmeleri gerektiğini belirten Jakirovic, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan önce çalıştığımız kulüplerde iyi işler yaptık. Buraya geldiğimizde de bir mantalite değişikliğine gittik. Bundan önceki dönemde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Oyuncularla toplantılar yaptık. Bireysel olarak konuştuk. Son 5 maça baktığınız zaman oyuncu grubunun iyi karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz.”