Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın, kadro planlaması çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Transferlerin yanı sıra ayrılıklarla ilgili de titiz bir çalışma yürüten Sergen Yalçın, 3 futbolcuyu gözden çıkardı.
Sergen Yalçın Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joao Mario ile yolların ayrılmasını istedi.
Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 futbolcuya da son oynanan Alanyaspor maçında forma şansı verdi. 2-0 kaybedilen maçta Svensson 90 dakika, Ernest Muçi 58 dakika ve Joao Mario 15 dakika sahada kaldı.