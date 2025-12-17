Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, devre arasında kadroda büyük bir değişime hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başlarken ayrılacak isimlerin yerini de takviyelerle dolduracak.

Siyah beyazlılar 3 futbolcunun biletini kesti. Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı isimlerin başında Svensson ve Jurasek gelirken 9 maçtır süre alamayan Felix Uduokhai'ye de yol göründü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta ayrılık ihtimali olan o isim Felix Uduokhai oldu. Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki son 9 maçta forma vermediği Alman stoperin ülkesine dönüş hazırlığında olduğu kaydedildi.

Uduokhai'ın bazı Alman ekiplerinden teklifler aldığı da aktarıldı. Beşiktaş'ın istediği bonservisi alması halinde Uduokhai'nin ayrılığına onay vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Alman stoperden zarar etmek istemediği de biliniyor.