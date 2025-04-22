Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Fenerbahçeli 3 yıldızın yeni sezonda takımda olmayacağını iddia etti. Yalçın, aksi durumda ise "Galatasaray seneye de şampiyon olur" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi Ekol TV'de değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin yeni sezon yapılanması hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'2 SANTRFOR ALACAKSIN'

Fenerbahçe'nin kadrosunu Talisca'ya göre kurgulaması gerektiğini ifade eden Yalçın, "İki santrfor alacaksan Talisca'ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca'ya göre alacaksın" dedi.

'MÜMKÜN DEĞİL SENEYE OLMAZLAR'

Sergen Yalçın, Fenerbahçeli üç yıldız için ayrılık iddiasında bulundu. Ünlü yorumcu, "Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Bu üçü olmaz Fenerbahçe'de, mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu kadro konseptiyle başarı gelmeyeceğini aktaran Yalçın, "Bu işler böyle devam ederse eğer seneye de Galatasaray şampiyon olur" diye konuştu.