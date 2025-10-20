Süper Lig’de sezonun ilk bölümünde ve daha ekim ayındayız. Beşiktaş, isyan bayrağını çekti! 1-1 biten Galatasaray derbisinin ardından galibiyet serisi bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, 2-1’lik Gençlerbirliği yenilgisi sonrası kahroldu. Maçın ardından mikrofonlara konuşan siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ateş püskürdü. Milli maçların olduğu dönemde Gençlerbirliği maçına dersine çalışmadığı görülen Yalçın’a sert eleştiriler yapıldı.

UMUDU DA KALMADI!

Ligin zayıf ekiplerinden Gençlerbirliği’ne karşı ilk devrede oynanan futbol umut vermezken, 46. dakikada Cengiz’in attığı gol, galibiyetin kapısını aralamıştı. Ancak 2 dakikada yenilen 2 golle rakibine boyun eğen Kartal’da Sergen Yalçın, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle rakibine davetiye çıkardı. Sezon başından beri takımda görülen savunma zaafı bir türlü giderilmedi. Televizyonda sürekli Solskjaer’i eleştiren Yalçın, saha kenarında söylediklerinin uzağında kaldı.

STATÜYÜ UNUTTU

Sergen Yalçın'ın maçtan sonra Taylan Bulut'un neden oynamadığı sorusuna verdiği "Kayserispor maçında da Svensson'la oynadık, o zaman böyle bir soru sormadınız. İşler kötü gittiği zaman doğal olarak oynamayan oyuncular gündeme gelir. Taylan daha çok genç, ileride oynayacak süreyi bulur. Şu an biz Gökhan ve Svensson'la gidiyoruz." cevabı eleştirilerin dozunu yükseltti.

Kayserispor ile oynanan karşılaşma erteleme maçı olduğu için Taylan'ın statü gereği forma giyemediğini unutan Sergen Yalçın'a sosyal medyada ağır eleştiriler geldi.