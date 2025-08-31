Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu yapan Sergen Yalçın, imzaladığı iki yıllık sözleşmenin mürekkebi kurumadan Alanya deplasmanına çıkıyor.

Gerilme ve ödem tespit edilen Paulista 1 ay forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta fiyaskoya dönüşen Arroyo, Cruzeiro’ya transfer oldu. Rashica'da hem sakat hem de transfer görüşmeleri yapıyor. Yeni transferler El Bilal ve Djalo ilk kez kadroda olacak. Sergen Yalçın gibi yuvaya dönen Rıdvan ise güçlendirme çalışması yapıyor ve milli arada %100 hazır olacak.