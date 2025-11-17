Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

STENT TAKILDI

Sergen Yalçın'a bu sabah geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Genel durumu iyi olan Yalçın bugün hastanede takip edilecek. 53 yaşındaki teknik adam, salı günü taburcu olacak.