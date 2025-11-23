Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalardan şikayet eden Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşündük ikinci yarıda ama maalesef yine bir bireysel hata. Yine kendi kendimize bir gol attık. O golden sonra psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik bir tane daha yiyebilirdik hatta. Yani tabi ki üzgünüz amacımız kazanmaktı. Bazen şansızlıklar olmadı mı olmuyor.

Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bu maalesef belimizi büktü. Bireysel hatayı çözecek bir çalışma yok. Futbolda bunlar oluyor. Canlı bir oyun. Her an önlem alamıyoruz. Çocuklar iyi niyetli mücadele ediyor. Oyun anlayışımız da fena değil. Samsunspor da Avrupa'da başarılı olmuş, güçlü bir takım. Kazanabilirdik ama futbolda her türlü sonuç maalesef insanın başına geliyor."