Solskjaer Defteri Kapandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 1-1 biten ilk maçın avantajını kullanamayarak Avrupa’dan elendi. Kritik yenilginin ardından toplanan yönetim kurulu, Solskjaer’in görevine son verilmesi yönünde karar aldı.

Sergen Yalçın Sahaya İniyor

TRT Spor’un haberine göre, yönetim hızlı bir şekilde Yalçın ile temasa geçti ve taraflar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmana çıkacak. Beşiktaş’ın, Sergen Yalçın ile 2 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Şampiyonluğun Mimarı Yeniden Dolmabahçe’de

Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazandırmıştı. Aynı yıl Türkiye Kupası’nı da müzeye götüren Yalçın, kulüp tarihine “çifte kupa” başarısıyla geçmişti.

Yalçın’ın İlk Dönem Karnesi

Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasında Beşiktaş’ın başında 79 resmi maça çıkan tecrübeli teknik direktör, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Takım, bu dönemde 1.84 puan ortalaması yakaladı.