Beşiktaş Türkiye Kupası’nda deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın’ın konuşmaları şu şekilde:

"Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz . Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırdı, bize fauller kart. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bana göre performanslar kötü. Daha ortadan yönetmeliler. Futbol daha adil olmalı. Oyuncular 100 dakikaya yakın maç oynuyor. Haklarını almayın."

'HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ'

"Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu. Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki."