Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbi maçta 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarına rahmetli kardeşim için açtıkları başsağlığı pankartı nedeniyle teşekkür ederim. İnsanlık her şeyden önemli.

Oyun planımız çok sağlıklı durdu başlangıçta. Rakibin neler yapabileceğini tahmin ediyorduk. Doğru oynadık. Golü erken bulduk. Sonra kırmızı kartla oyun kolaylaşır gibi oldu. Devre arasında topun bizde kalması gerektiğini anlattım ama ikinci yarıda on kişi olan takımdan baskı yedik. Toplama baktığımızda neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan bir puanla ayrıldık. İki puan kaybettik. Çok basit bir hata sonucu gol yedik. Yediğimiz gol rakibi iştahlandırdı ve bizi oyundan düşürdü. Kaçırdığımız pozisyonlar var, kazanabilirdik. Zor bir maçtı.

Aslında birçok şeyi doğru yaptık ama tek bir yanlışın cezası ağır oldu. Oyuncularımız belli dakikalarda iyi mücadele ettiler. İki puan kaybeden taraf olduğumuz için üzgünüm. Oyun planımızda geri yaslanmak yok. Eskiden kalma alışkanlıklar var. Bunları silmek kolay olmuyor. Oyuncuların bazen sorunları içeride çözmesi gerekiyor. Bu alışkanlığı silmek için uğraşacağız. Takımın isteğinden arzusundan memnunum, sadece üç puanı alamadık."