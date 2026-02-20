Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferlerle güçlenen kadrosunda en doğru tercihleri yapmak için yoğun mesai harcıyor. Deneyimli çalıştırıcı, sağ kanatta yaşanan sıkıntıyı çözmek adına Vaclav Cerny ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, performansından memnun olmadığını dile getirdiği öğrencisini açıkça uyardı.

7 GOLE KATKISI VAR

Formayı kaybetmeye yaklaşan Çek oyuncunun yerine en güçlü aday Cengiz Ünder. Milli futbolcunun Göztepe karşılaşmasında sahaya ilk 11’de çıkması sürpriz olmaz. Cengiz, 18 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistle dikkat çekti.