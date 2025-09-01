Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı. Yalçın, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu ve işlerinin kolay olmadığını söyledi.

Sergen Yalçın’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!"

'İŞİMİZ KOLAY DEĞİL'

"Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!"

"Bundan önceki maçlar beklentinin, seviyenin çok altında. Bugünkü maç da öyle. Oyunculara da söyledim. Maçlar böyle oynanmıyor, maçlar farklı oynanıyor. Çok farklı olması gerekiyor. İstek ve arzunun daha farklı olması gerekiyor. Mutlaka ciddi bir değişim olması gerekiyor. Elimizde bunu yapabilecek oyuncular da var. Çok konuşulacak şey var ama burada değil!"