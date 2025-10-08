Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için “Verin bana 1 ayda ligin yıldızı yapayım” ifadesini kullanmıştı. İkinci kez siyah-beyazlı ekibin başına geçtiğinde ilk istediği isim o oldu. Tecrübeli hoca şu ana kadar yeteri kadar forma şansı veremediği Cengiz’i, milli arada özel hazırlayacak.

HIRSLI VE İSTEKLİ

Sağ kanatta görevlendirdiği Cerny’nin özellikle Galatasaray derbisindeki performansından hiç memnun olmayan Yalçın, Süper Lig’in 9. haftasındaki Gençler birliği karşılaşmasında yıldız futbolcuyu ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Cengiz Ünder de hocasının güvenini boşa çıkarmama adına antrenmanlarda ekstra hırslı ve istekli.