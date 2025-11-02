Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi Sergen Yalçın flaş bir karara imza attı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, İngiliz golcü Tammy Abraham'ı derbiye yedek kulübesinde başlatma kararı aldı. Yalçın, santrfor pozisyonunda tercihini Malili forvet El-Bilal Touré'den yana kullandı.

'BAŞKA PLANLARA DÖNEBİLİRİZ'

Abraham'ı kesen ve santrfor mevkiinde flaş bir değişikliğe imza atan Sergen Yalçın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz."