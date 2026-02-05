Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş takımları Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. 1-1 berabere tamamlanan karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin penaltı pozisyonları ile ilgili sorduğu soruya tepki gösteren Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz derbilerde atılan oyuncularımızı, verilmeyen kartları, verilmeyen penaltıları hiç bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz kupa maçında bir penaltıyı dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitti. Bunları söylemenin kime ne faydası var? Kocaelispor iyi bir takım. Ligde olması gereken bir camia."

"BANA GARİP GELDİ"

Sergen Yalçın, karşılaşmanın son dakikalarında gerginliğin yükselmesi ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Tansiyonun bu kadar yükselmesini anlayamadım. Kocaeli taraftarı tabii ki takımını destekleyecek ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışları anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmalıyız. Kararlar her türlü çıkabiliyor, bunlar herkesin başına geliyor. Tansiyonun bu kadar yükselmesi bana garip geldi. Kupa maçı oynuyoruz, lig maçı da değil. Kocaelispor'un sıkıntısı da yok, iyi kadroları var başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."