Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren deneyimli teknik adam "Sen hakemsin. Senin işin bu! 20. dakikada oyunu nasıl atmazsın? Bu oyunun kuralları uygulamak için oradasın. El Bilal Toure ve Orkun Kökçü'yü atarken kural var. Bize gelince kural yok. Pes diyorum. Pes yani! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kazandılar. Ancak bugün yaşananlar komedi! Bu kadar siyaset... Burası Türk futbolu. Kulüpler çok para harcıyorlar." dedi.

'NORMAL DEĞİL'

Yaşananların normal olmadığını iddia eden Sergen Yalçın, “İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!

Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil." ifadelerini kullandı.