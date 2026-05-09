Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı ligin son derbisinde 1-0 öne geçmesine karşın Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları ise Beşiktaş taraftarında tepkiye sebep oldu.

Yayıncı kuruluşa oldukça kısa konuşan Yalçın, " Oyuncular tabii, atmosfer biraz onlar için zordu. Bir de son maç, önemsiz bir maçtı. Motivasyon ve moraller çok düşük. Maçı konsantre etmeye çalıştık ama kolay değil. Kazanmak isterdik tabii ki ama böyle maçlar oluyor futbolda. Kaybedebiliyorsunuz maçları. Son maçı bu şekilde noktaladık. Kazanmak istiyorduk ama oluyor böyle sonuçlar" ifadelerini kullandı.

40 YIL SONRA İLK KEZ

Son olarak Trabzonspor derbisinde de mağlup olan Beşiktaş, 40 yıl aranın ardından ilk kez ligde bir sezonu derbi galibiyeti olmadan kapattı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon yalnızca ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda mağlup etmeyi başardı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yalçın'ın bu açıklamalarına Siyah-Beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Sosyal medyadaki yorumların bir kısmı şöyle:

- "Perişan ettiniz taraftarı. Derbi oynuyorsun adamların iddiası yok, yedeklerle çıkmış rezil oluyorsun. Trilyonlarca para alıyorsunuz!"

- "Her maç sonu önemsiz maçtı diyor Sergen hocam, senin için hangi maçlar önemli Allah aşkına?"

- "Önemli maçta ne yaptın da konuşuyorsun?"

- "Önemsizse niye maça çıkıyorlar, gidip tatil yapsınlar..."

- "Hala 'olabilir böyle şeyler' diyor..."

- "Hep olabiliyor hep de yeniliyoruz, burası çiftlik mi?"