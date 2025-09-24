Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı galibiyeti değerlendirdi.

'FANTASTİK BİR SKOR ALDIK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hazır olmayan bir oyuncu grubu ile mücadele ettiklerini ifade ederken "Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." dedi

DEVRİM'E TEBRİK

Beşiktaş forması ile ilk kez A Takım'da görev alan Devrim için de değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın "Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil, maçtan önce de söyledim, nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Yeni bir hikaye başladı Devrim için. Onun da hikayesi başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Ondan sonra derbi ve milli ara var. O arada sakatlarımız iyileşirse, tam takım devam ederiz diye düşünüyorum." dedi.

'ÖZEL GÖRÜŞTÜM...'

Sergen Yalçın birçok oyuncu ile özel görüşme yaptığını ifade ederken "Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız." diye konuştu.

Takımın sürekli farklı kadrolarla maça çıktığını ve kadroyu tam olarak toparlayamadıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: "Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynanacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."