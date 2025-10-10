Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’in ardından bir başka yıldız isme daha gözünü dikti.
YENİ HEDEF: ÇAĞLAR
Devre arasında savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Yalçın, Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü’nün transfer edilmesini istedi. Deneyimli çalıştırıcının yönetime bu konuda rapor sunduğu öğrenildi.
Serdal Adalı yönetiminin, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için de kiralama teklifinde bulunarak süreci hızla sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 5 maçta görev alan Çağlar, 1 asistlik katkı sağladı.