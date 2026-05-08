Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmesinin ardından Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki görüşmelerde ‘devam’ kararı çıkmıştı. Başkan Serdal Adalı ile yöneticilerin tam destek verdiği tecrübeli hocanın şu anda Kartal’dan ayrılık gibi bir gündemi yok. Fakat Sergen Yalçın özellikle taraftarın gösterdiği tepkiden etkilendi. Acele bir karar vermek istemediği için bir süre düşünme kararı aldı.

TEPKİ OLURSA GİDEBİLİR

Trabzon maçı da Sergen Yalçın’ın geleceğini belirleyecek. Hocaya ‘istifa’ tepkisi olursa ayrılık kararı alacağı ifade ediliyor. Yönetim ise hocanın arkasında olduğunu kesin bir dille iletti. Trabzon ve Çaykur Rize (D) maçlarının ardından iki taraf arasında toplantı gerçekleşecek. Serdal Adalı’nın topu attığı Sergen Yalçın, kalmak isterse yola devam edilecek. Aksi halde ayrılık gerçekleşecek.