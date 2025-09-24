Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmaya Devrim Şahin ilk 11'de başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 18 yaşındaki Devrim Şahin'e kanatta görev verdi. Genç futbolcu böylece siyah-beyazlı forması ilk kez BHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda giymiş oldu. Kayseri'de sergilediği performans ile beğeni toplayan Devrim Şahin, tekniği ve isabetli paslarıyla Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada Devrim Şahin'i öven yorumlarda bulundu.

Karşılaşmada 60 dakika sahada kalan Devrim Şahin, daha sonra yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Devrim Şahin, U19 formasını 36 kez terletti. 18 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 12 gol kaydetti.

Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde beIN Sports'a Devrim Şahin'i ilk 11'de başlatmasıyla ilgili "Devrim'in oynayacağı bölgede oyuncumuz yok. Devrim de bizimle antrenmana çıkan bir oyuncu, genci, yaşlısı yok. Genç bir arkadaşımız. Onun için de umarım iyi bir hikayenin başlangıcı olur" açıklamasında bulundu.