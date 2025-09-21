Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü oynanacak olan maç öncesi siyah beyazlıları büyük bir kriz bekliyor.

Statü gereği 10 Ağustos'tan sonra transfer edilen futbolcular bu müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da karşılaşmada yer alamayacak. Cezası biten Orkun Kökçü ise Kayseri'de görev yapabilecek.