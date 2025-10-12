Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç Demir Ege ve Kartal Kayra’ya ‘Hazır olun’ emri verdi.

Yalçın, Demir Ege’ye defansif aksiyonları güçlenmesi için özel çalışmalar yaptırıyor. Başarılı teknik adam, hava topu, bire bir mücadele, savunmada doğru yerleşim, alan kontrolü ve derinde oyun kurma şeklinde farklı aksiyonlarla Demir Ege’yi hazırlıyor.

Kartal Kayra için ise daha ofansif bir rol edindirmeye çalışılıyor. 8 numarada oyuncusunu değerlendirmek isteyen Yalçın, iki futbolcunun potansiyelini ortaya çıkarması için motivasyon konuşmaları da yapıyor.

Sergen Yalçın, Demir Ege’yi Ndidi’nin, Kartal’ı ise Orkun’un alternatifi olarak düşünüyor