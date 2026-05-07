Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi hayal kırıklığıyla sona ermek üzere… Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu, teknik direktörlüğünde de çifte kupa kazandırdığı camiada tecrübeli hoca artık “İstenmeyen adam” konumunda. Şampiyonluk yarışından aylar önce kopan, Türkiye Kupası’nı “Tutunacak dal” olarak gören taraftarlar bu maceranın da yarı finalde sona ermesiyle isyan bayrağını açtı.

ADALI’DAN PANSUMAN!

Konya yenilgisiyle Dolmabahçe’de, “İstifa” sesleri yükseldi. Soyunma odasına giderken kafasına su şişesi fırlatılan Sergen Yalçın, “Bırakıyorum” dedi. Hemen devreye Başkan Serdal Adalı girdi, “İki maçımız kaldı. Hepimiz gerginiz. Taraftarlar tepkisini ortaya koydu. Trabzonspor karşılaşmasından sonra detaylıca konuşuruz” diyerek krize pansuman yaptı. Asbaşkan Murat Kılıç ise “Sergen Hoca ile ilgili bir problem yok. Devam ediyoruz” diyerek Yalçın’ın kalacağını dile getirdi.