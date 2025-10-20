Süper Lig'de beklenen sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Sergen Yalçın tartışılmaya devam ediyor.

Futbol dışındaki işleriyle sürekli olarak gündeme gelen Yalçın'ın alınan kötü sonuçlar sonrası sosyal medyada at yarışı platformlarıyla olan ilişkisi tepki çekti.

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

At yarışı tutkusuyla bilinen Yalçın’ın, anlaşmalı olduğu bir bahis sitesinde “Sergen Yalçın, İstanbul 2. Altılısı için ortak kuponunu paylaştı!” notuyla servis edilen kuponu, siyah-beyazlı taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.

Yalçın’ın kumar bağlantılı bir platformda reklam yapması ve bu şekilde gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir dönem at yarışı bağımlılığıyla gündeme gelen Sergen Yalçın’ın bu paylaşımı, futbolculuk yıllarındaki alışkanlıklarını hatırlattı. Beşiktaş taraftarları ise, “Artık karar verilmeli: kumar mı, futbol mu?” diyerek tecrübeli teknik adam için sabrın kalmadığını vurguladı.