Beşiktaş'taki ikinci dönemine 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan Sergen Yalçın takımı henüz istediği düzeye çıkaramadı. Ancak tecrübeli hoca bir başka önemli özelliğini hemen hayata geçirdi. Bir önceki görev süresinde Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi öz kaynaktan yetişen isimleri A Takım’a kazandıran Beşiktaş efsanesinin son keşfi Devrim Şahin oldu.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken sol kanat oyuncusu, Kayserispor’a karşı A Takım’da ilk kez sahne aldı. Yalçın’ın hiç korkmadan formayı teslim ettiği 18’lik genç de hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Devrim’in daha fazla şans bulması beklenirken, Yalçın da altyapıya verdiği önemle bir kez daha alkış landı.