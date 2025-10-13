Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın cumartesi gecesi Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülenmişti. Yalçın mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçmiş, yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının oturması dikkat çekmişti.

Ön koltuktaki kadınları görenler "Etiler dolmuşu mu" diye espri yapmıştı.

O görüntülerin çok konuşulmasının ardından araçta bulunan Özge Ertoz önceki akşam yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ertoz, Yalçın'la birlikte çekilmiş fotoğrafını "Sergenellam" notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kübra Altay- Özge Ertoz- Sergen Yalçın (Soldan sağa)