Ülkemizde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran ve ardından Nice'e imza atan İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli, Ajax ve Porto serüveninin ardından İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor.

Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdı. Francesco Farioli’nin de Chelsea’nin listesindeki adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Francesco Farioli’nin ara transfer döneminde Porto’dan ayrılmayı düşünmediği ve kulübün, 36 yaşındaki teknik direktörün serbest kalma bedeliyle ilgili herhangi bir pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Ancak İngiliz devinin, İtalyan teknik adama imza attırmak için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN AKILLARA GELDİ

Porto ile başarılı işlerin altına imza atan Farioli'nin isminin Chelsea ile anılmasının ardından geçmişte kendisi hakkında sert yorumlarda bulunan Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara geldi. Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi. Oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." ifadelerini kullanmıştı.

Francesco Farioli, Ajax'ın başında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı. Ardından Hollanda devi Ajax ile yollarını ayıran Francesco Farioli, Portekiz ekibi Porto'ya imza atmıştı.