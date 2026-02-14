Yediği hatalı gollerle eleştirilen ve taraftar tepkisinin odağı haline gelen Ersin Destanoğlu’nun formsuzluğu, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Roma’dan kiralan Devis Vasquez’in antrenmanlardaki performansı ise umut vadediyor. Kolombiyalı antrenmanların tamamında as kaleci olarak denendi ve sergilediği performans teknik heyet tarafından geçer not aldı.

Ersin’in kızağa çekilme ihtimali güçlendi ama Sergen Yalçın için işler o kadar basit değil. 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecinin 257 gün resmi maç oynamaması, Başakşehir deplasmanı gibi kritik bir maç öncesi Yalçın’ı ikilime soktu. Yine de Ersin’i korumak için dinlendirme seçeneğini devreye alabilir. Bu, hem psikolojik rahatlama sağlar hem de Vasquez’e şans vererek rekabeti artırır.