Beşiktaş, devre arasında kadroya takviyeler yapacak. Transfer için Başkan Serdal Adalı’dan tam yetki alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ilk istediği isim ortaya çıktı: Zuriko Davitashvili... Gürcistan Milli Takımı’nın 10 numarası Saint Etienne’li futbolcu, hızlı ve atletik oyun yapısıyla Yalçın’ın sistemine uygun.
Kartal’ın hocasının sol kanatta şans vermeyi düşündüğü 24 yaşındaki futbolcu için Başkan Adalı, harekete geçecek. Adalı, Fransız kulüple masaya oturup transferi bitirmeye çalışacak. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş’ın ilgilendiği Gürcü futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi.