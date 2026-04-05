Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın penaltı pozisyonuna isyan etti.

Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene derbilerde başımıza gelen şeyleri hayatın doğal akışında olduğunu düşünmüyorum. Penaltıda kenarda pozisyona baktık. Hakem 50 metre uzak. Pozisyon dışarıda! Penaltı olma ihtimali zaten yok. Penaltıyla zaten alakası yok. Hadi hakemi geçtim. Görmüyor pozisyonu. VAR niye devreye girmiyor? Anlam veremiyorum. Ülkemizdeki futbolun ne durumda olduğunun göstergesi. Emek çalınıyor. Böyle kazanmanın kimseye faydası olmaz."