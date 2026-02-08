Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

'6 DAKİKA UZATMAYI ANLAMADIM'

"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada."

"Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..."

'YERDEN KALKMADI'

"6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakiaka sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten. Kalecileri yerden kalkmadı. 5 kere falan sakatlandı. Bu işleri iyi öğrenmiş. Türk futbolunu bu hale sokmaya hakkı yok kimsenin. Gelin futbolunuzu oynayın."

"2-2'den sonra net 2-3 pozisyonumuz vardı. 4-2 veya 5-2 bitebilirdi. 2-0 öne geçen bir Anadolu takımı doğal olarak arkada bekleyip kontratak aradı. Hem kontra imkanı vermedik hem de çok mücadele ettik. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kolay değil."